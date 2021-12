Pasti ai poveri, oggi tutti a scuola al “Virtuoso” per cucinare (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutooggi, mentre le altre scuole sono chiuse per le vacanze natalizie, c’è un viavai di alunni e cuochi tra i fornelli dell’Istituto alberghiero Roberto Virtuoso di Salerno. Presso la sede nelle scuole Barra si cucina per ripetere la l’iniziativa già realizzata lo scorso anno e con l’aiuto di una serie di sponsor privati vengono preparati e distribuiti nella giornata di oggi 300 “Christmas bag” con un pasto completo destinato ai bisognosi. Una parte delle bustine contenenti pasta fagioli e cozze, totani e patate, una zeppola, acqua e pane andrà alla Caritas, altre al centro di accoglienza presso la Chiesa del Sacro Cuore in piazza Ferrovia. L’anno scorso furono distribuiti duemila Pasti. L’iniziativa promossa dalla dirigente scolastica Ornella Pellegrino, si ripeterà anche il 31 ed il 5 ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto, mentre le altre scuole sono chiuse per le vacanze natalizie, c’è un viavai di alunni e cuochi tra i fornelli dell’Istituto alberghiero Robertodi Salerno. Presso la sede nelle scuole Barra si cucina per ripetere la l’iniziativa già realizzata lo scorso anno e con l’aiuto di una serie di sponsor privati vengono preparati e distribuiti nella giornata di300 “Christmas bag” con un pasto completo destinato ai bisognosi. Una parte delle bustine contenenti pasta fagioli e cozze, totani e patate, una zeppola, acqua e pane andrà alla Caritas, altre al centro di accoglienza presso la Chiesa del Sacro Cuore in piazza Ferrovia. L’anno scorso furono distribuiti duemila. L’iniziativa promossa dalla dirigente scolastica Ornella Pellegrino, si ripeterà anche il 31 ed il 5 ...

