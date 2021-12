Omicron, i nuovi numeri: le due Regioni a rischio alto (Di venerdì 24 dicembre 2021) Incidenza da zona rossa, Rt appena sotto la soglia d'emergenza. Solo una Regione a rischio basso. Lombardia, Lazio, Piemonte ed Emilia-Romagna verso il giallo a gennaio Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 dicembre 2021) Incidenza da zona rossa, Rt appena sotto la soglia d'emergenza. Solo una Regione abasso. Lombardia, Lazio, Piemonte ed Emilia-Romagna verso il giallo a gennaio

Advertising

adrianobiondi : Quasi 45mila nuovi casi accertati e 200 ricoveri, 168 morti e la percezione che #Omicron abbia già creato una situa… - GianandreaGorla : RT @Dov_EL: Dopo le #FFp2 , i nuovi tamponi per omicron specifici e molecolari - adrianobusolin : RT @Dov_EL: Dopo le #FFp2 , i nuovi tamponi per omicron specifici e molecolari - TheFriendlyOne3 : RT @Dov_EL: Dopo le #FFp2 , i nuovi tamponi per omicron specifici e molecolari - dileguossi : RT @Dov_EL: Dopo le #FFp2 , i nuovi tamponi per omicron specifici e molecolari -