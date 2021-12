Migranti, Save the Children e l’impegno per i bambini – Intervista (Di venerdì 24 dicembre 2021) Save the Children in campo con il progetto ‘frontiera’ per bambini e minori in fuga dai loro paesi d’origine a causa delle guerre, degli abusi e violazioni dei diritti umani fondamentali, della mancanza di cibo e di acqua e delle malattie per le quali i farmaci sono troppo costo per popoli che vivono al disotto della soglia minima di povertà. L’Intervista di Antonello Romano, Direttore di TFnews, a Lisa Bjelogrlic, Coordinatrice Progetto Frontiera di Save the Children. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 dicembre 2021)thein campo con il progetto ‘frontiera’ pere minori in fuga dai loro paesi d’origine a causa delle guerre, degli abusi e violazioni dei diritti umani fondamentali, della mancanza di cibo e di acqua e delle malattie per le quali i farmaci sono troppo costo per popoli che vivono al disotto della soglia minima di povertà. L’di Antonello Romano, Direttore di TFnews, a Lisa Bjelogrlic, Coordinatrice Progetto Frontiera dithe. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

