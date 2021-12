Microchip, Italia in partita. Arriva l’impianto Intel? (Di venerdì 24 dicembre 2021) Si riapre la partita per i Microchip Italiani. Un’indiscrezione di Reuters rivela che l’Italia è in trattativa con Intel, il più grande produttore americano di Microchip, per costruire un impianto di produzione. Al centro dei colloqui fra l’azienda guidata da Pat Gelsinger e il governo di Mario Draghi ci sarebbe un investimento tra gli 8 e i 9 miliardi di euro per i prossimi dieci anni. Obiettivo della trattativa è costruire in Italia una fabbrica avanzata di “confezionamento” (packaging) dei Microchip, cioè l’ultimo processo nella catena di produzione dei millimetrici “cervelli” digitali che fanno muovere interi settori industriali, dall’automotive all’elettronica. La pandemia ha innescato una corsa internazionale per accaparrarsi i siti di produzione ... Leggi su formiche (Di venerdì 24 dicembre 2021) Si riapre laper ini. Un’indiscrezione di Reuters rivela che l’è in trattativa con, il più grande produttore americano di, per costruire un impianto di produzione. Al centro dei colloqui fra l’azienda guidata da Pat Gelsinger e il governo di Mario Draghi ci sarebbe un investimento tra gli 8 e i 9 miliardi di euro per i prossimi dieci anni. Obiettivo della trattativa è costruire inuna fabbrica avanzata di “confezionamento” (packaging) dei, cioè l’ultimo processo nella catena di produzione dei millimetrici “cervelli” digitali che fanno muovere interi settori industriali, dall’automotive all’elettronica. La pandemia ha innescato una corsa internazionale per accaparrarsi i siti di produzione ...

Microchip, Italia in partita. Arriva l'impianto Intel? Formiche.net

Chip: l'accordo Intel-Italia è sempre più vicino Al vaglio i termini della stretta di mano riguardanti la creazione di nuovi posti di lavoro e la fornitura di energia. Intel: 8 miliardi di euro per l'Italia. Altri paesi europei interessati dalla str ...

