L’intervista a Ignazio Moser | l’imprenditore e frontman dal cuore d’oro

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 24 dicembre 2021)si è raccontato in un’intervista esclusiva a 361 Magazineè una persona dallo spirito selvaggio, gentile e altruista. Di recente lo abbiamo visto affrontare l’avventura in Honduras per il reality L’Isola dei Famosi.è entrato in gioco ad aprile del 2021. Un’esperienza che lo sportivo consiglierebbe a tutti, ma che non rifarebbe “ho sofferto troppo la fame” racconta a 361 Magazine. Lì aveva il compito di raccogliere la legna per alimentare il fuoco, ma ha fatto di più. Un gesto che è rimasto nella storia del programma, ovvero farsi rasare i capelli in cambio di porzioni di pasta per i suoi compagni. Lo abbiamo visto emozionarsi con la sorpresa del padre, il campione di ciclismo Francesco: “Mi sono emozionato non per il papà campione ma per il ...