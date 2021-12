Green pass per feste in casa? L’idea di un sindaco sardo (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un’ordinanza del sindaco di Palau, in provincia di Sassari, impone il Green pass anche per i pranzi e le cene in casa. Il sindaco di Palau (provincia di Sassari), Francesco Giuseppe Manna, ha emesso un’ordinanza che impone di avere il Green pass anche per le feste in casa con i parenti. Tale ordinanza rimarrà in L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un’ordinanza deldi Palau, in provincia di Sassari, impone ilanche per i pranzi e le cene in. Ildi Palau (provincia di Sassari), Francesco Giuseppe Manna, ha emesso un’ordinanza che impone di avere ilanche per leincon i parenti. Tale ordinanza rimarrà in L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

borghi_claudio : Record di sempre. Più di quando nessuno era vaccinato. Perfetto. Da quando abbiamo messo il green pass 'garanzia di… - borghi_claudio : Ma davvero il nonno ha detto che tre quarti dei morti sono tra i non vaccinati? È ovviamente palesemente falso. Enn… - borghi_claudio : Ovviamente perfettamente inutile chiedermi cosa penso delle super iper restrizioni. Ero contrario al sistema del gr… - a_meluzzi : RT @ImolaOggi: ??Covid, Vaticano: super green pass obbligatorio per lavorare 'il personale sprovvisto di green pass comprovante l'avvenuta v… - Luckyma89652325 : RT @MarcelloVillan3: @OrtigiaP Il green pass (super incluso) serve solo a punire la disobbedienza. Non ha alcun senso da un punto di vista… -