Don' t Look Up | su Netflix in streaming da oggi

Don't Look Up, l'atteso film con Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Meryl Streep, arriva oggi 24 dicembre 2021 in streaming su Netflix! Adam McKay è sceneggiatore e regista di Don't Look Up che racconterà la storia di due esperti in astronomia che devono intraprendere un tour mediatico per avvisare l'umanità che sta per arrivare un asteroide che distruggerà la Terra. Leonardo DiCaprio (C'era una volta a... Hollywood) e Jennifer Lawrence (Dark Phoenix) avranno il ruolo dei due scienziati al centro della trama. Tra gli interpreti anche Meryl Streep.

