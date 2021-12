Docenti no vax in Alto Adige chiedono il risarcimento ai presidi

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Alcuni deidi istituti scolastici inhanno ricevuto da un ufficio legale una richiesta diper la sospensione dal servizio dei loro mandanti, ovvero insegnanti non vaccinati. Lo racconta il quotidiano Dolomiten. Secondo i legali, inon avrebbero la competenza per verificare la validità del Green pass del personale docente. La richiesta di- accompagnata anche dall’Iban per il bonifico - ammonta a 15 mila euro più 1500 euro di spese legali che andrebbero versati entro 10 giorni, altrimenti scatterebbe l’esposto. Secondo l’assessore alla scuola di lingua tedesca Philipp Achammer, “non è compito deiverificare se una legge corrisponde alle direttive Ue oppure alla Costituzione”. Per Achammer, si tratta invece di ...

