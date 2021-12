Decreto festività: chiusura discoteche, protesta dei gestori, attendiamo ristori (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il commento a caldo di Maurizio Pasca, presidente di Silb-Fipe, il Sindacato dei Locali da Ballo, dopo la decisione del Cdm di chiudere le discoteche L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il commento a caldo di Maurizio Pasca, presidente di Silb-Fipe, il Sindacato dei Locali da Ballo, dopo la decisione del Cdm di chiudere leL'articolo proviene da Firenze Post.

MediasetTgcom24 : Bozza decreto Festività, al bar soltanto con il Green Pass rafforzato #decretoFestività - Agenzia_Ansa : DIRETTA I LE nuove misure per Omicron, il decreto per le festività. La conferenza stampa del ministro Speranza con… - TgLa7 : #Covid: Cdm approva il decreto per le festività - infoitinterno : Decreto Festività: obbligo di mascherine all'aperto e super green pass per consumo al banco - simotattooz : RT @Aris10001: Le mascherine all'aperto e il #supergreenpass al bancone bar sono il canto del cigno delle stronzate di questo governo. Non… -