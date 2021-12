CorSport: Coppa d’Africa, per Osimhen si decide a fine mese dopo il controllo medico in programma (Di venerdì 24 dicembre 2021) Al rientro dalle vacanze, alla ripresa del campionato di Serie A, il Napoli dovrà fare a meno di Koulibaly, Anguissa e Ounas almeno fino a febbraio a causa della Coppa d’Africa. I tre potrebbero saltare almeno sette partite (tra Coppa e quarantene) e tornare a poche ore dalla sfida con il Barcellona del 17 febbraio, valida per l’andata dei sedicesimi di Europa League. Ancora incerto, invece, il futuro di Victor Osimhen. Il nigeriano aspetta il controllo in programma a fine mese per capire se potrà unirsi alla sua Nazionale oppure restare a Napoli. “Il destino dell’attaccante è belle mani dei medici, ogni riserva sarà sciolta a fine anno: tra il 30 e il 31 dicembre è in programma un controllo per ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 dicembre 2021) Al rientro dalle vacanze, alla ripresa del campionato di Serie A, il Napoli dovrà fare a meno di Koulibaly, Anguissa e Ounas almeno fino a febbraio a causa della. I tre potrebbero saltare almeno sette partite (trae quarantene) e tornare a poche ore dalla sfida con il Barcellona del 17 febbraio, valida per l’andata dei sedicesimi di Europa League. Ancora incerto, invece, il futuro di Victor. Il nigeriano aspetta ilinper capire se potrà unirsi alla sua Nazionale oppure restare a Napoli. “Il destino dell’attaccante è belle mani dei medici, ogni riserva sarà sciolta aanno: tra il 30 e il 31 dicembre è inunper ...

