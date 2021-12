Capello non si trattiene: frecciata a Cassano e Adani (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nel corso di un’intervista Fabio Capello ha parlato del gioco della Juventus ed ha difeso il tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Attraverso le colonne della Gazzetta dello Sport l’ex tecnico Fabio Capello ha parlato di tanti temi ed in particolare ha difeso il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Quest’ultimo ha, recentemente o meno, spesso ricevuto attacchi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nel corso di un’intervista Fabioha parlato del gioco della Juventus ed ha difeso il tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Attraverso le colonne della Gazzetta dello Sport l’ex tecnico Fabioha parlato di tanti temi ed in particolare ha difeso il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Quest’ultimo ha, recentemente o meno, spesso ricevuto attacchi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

fuffa46 : @la_bongia Quella sciagurata di mia sorella a 60anni non ha un capello grigio Chi mi sa indicare le pratiche per il disconoscimento? - senisregna : @GoalItalia Capello…quello che con la Juve più forte di tutti i tempi non passò il turno contro Liverpool e Arsenal ?????? - Michele38834609 : @SCUtweet È evidente che a Capello non piaccia Livorno. Ci sta! ???? - GabriDD : @GoalItalia Anche Capello fece la scelta più comoda quando arrivò alla Juve e fece quella ancor più comoda quando d… - MackFuturistico : @SCUtweet Non è un capello ma un crine di cavallo. Bla bla bla -