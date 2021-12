Calciomercato Inter: rifiutata un’offerta dalla Juve per Vecino (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’Inter pensa al mercato di gennaio ma, per muoversi, dovrà obbligatoriamente fare qualche uscita Il titolo di campione d’inverno non cambia le prospettive e le idee dell’Inter. Il club nerazzurro, infatti, per Intervenire sul mercato durante la sessione invernale, dovrà obbligatoriamente far registrare anche qualche uscita. Le uscite più probabili saranno a centrocampo ma, al momento, la situazione è calma. Come riporta Repubblica, per Sensi si è mosso solamente il Sassuolo, mentre per Vecino il club avrebbe rifiutato un’offerta della Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’pensa al mercato di gennaio ma, per muoversi, dovrà obbligatoriamente fare qualche uscita Il titolo di campione d’inverno non cambia le prospettive e le idee dell’. Il club nerazzurro, infatti, pervenire sul mercato durante la sessione invernale, dovrà obbligatoriamente far registrare anche qualche uscita. Le uscite più probabili saranno a centrocampo ma, al momento, la situazione è calma. Come riporta Repubblica, per Sensi si è mosso solamente il Sassuolo, mentre peril club avrebbe rifiutatodellantus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, #Dimarco rinnova fino al 2026 - cmdotcom : #Plusvalenze, tutte le volte che l'#Atalanta ha 'aiutato' l'#Inter: 19,5 milioni pompati nei conti interisti, per z… - Gazzetta_it : L’Inter cerca le occasioni scudetto: ecco le strategie e tutti i nomi per rinforzarsi #mercato - NerazzuNino : RT @FcInterNewsit: #Vecino, no dell'#Inter alla Juventus ???????? #calciomercato - LeggendaInter : Leggo nomi di calciatori che si trsferiranno a destra e a sinistra,per l' Inter non voglio nessuno in questa sessio… -