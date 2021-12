Assegno Unico riceve via libera definitivo: domande a partire da gennaio (Di venerdì 24 dicembre 2021) Via libera definitivo all’Assegno Unico, l’Assegno riconosciuto alle famiglie per i figli a carico, che va a sostituire tutti gli assegni e bonus preesistenti. Un contributo universale, nel senso che spetta a tutti anche se viene graduato in base al reddito. domande al via a gennaio Le domande potranno essere presentate a partire dal mese di gennaio, anche se la misura sarà attivata dal mese di marzo. Una data non casuale dal momento che a marzo partirà anche la nuova Irpef a quattro scaglioni e si potranno recuperare, a conguaglio, le minori imposte dovute nei due mesi precedenti. Un mini-rinvio di due mesi all’Irpef, infatti, sarà necessario per adeguare i software con cui le aziende compilano le buste paga e ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 dicembre 2021) Viaall’, l’riconosciuto alle famiglie per i figli a carico, che va a sostituire tutti gli assegni e bonus preesistenti. Un contributo universale, nel senso che spetta a tutti anche se viene graduato in base al reddito.al via aLepotranno essere presentate adal mese di, anche se la misura sarà attivata dal mese di marzo. Una data non casuale dal momento che a marzo partirà anche la nuova Irpef a quattro scaglioni e si potranno recuperare, a conguaglio, le minori imposte dovute nei due mesi precedenti. Un mini-rinvio di due mesi all’Irpef, infatti, sarà necessario per adeguare i software con cui le aziende compilano le buste paga e ...

