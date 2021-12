Neve in arrivo! Natale e San Silvestro con neve anche in bassa quota. Freddo e perturbazioni in arrivo dalla Russia. A capodanno due possibilità.. (Di giovedì 23 dicembre 2021) Le festività natalizie sono ormai alle porte e in molti stanno consultando le previsioni meteo per capire come organizzare spostamenti e celebrazioni. Dopo 24,25, e 26 i giorni per i quali c’è maggiore apprensione sono il 31 dicembre e l’1 gennaio. Proprio in queste ore, le ipotesi meteorologiche per quei giorni si stanno facendo sempre più chiare. Meteo da Natale a San Silvestro: le previsioni Le previsioni meteo per il weekend di Natale hanno già annunciato situazioni di maltempo in molte regioni d’Italia, con l’arrivo di piogge e neve anche a quote basse. Ora, gli esperti di Meteo.it fanno sapere che nei giorni fra Natale e San Silvestro potrebbe verificarsi un abbassamento delle temperature. Le ultime ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 dicembre 2021) Le festività natalizie sono ormai alle porte e in molti stanno consultando le previsioni meteo per capire come organizzare spostamenti e celebrazioni. Dopo 24,25, e 26 i giorni per i quali c’è maggiore apprensione sono il 31 dicembre e l’1 gennaio. Proprio in queste ore, le ipotesi meteorologiche per quei giorni si stanno facendo sempre più chiare. Meteo daa San: le previsioni Le previsioni meteo per il weekend dihanno già annunciato situazioni di maltempo in molte regioni d’Italia, con l’di piogge ea quote basse. Ora, gli esperti di Meteo.it fanno sapere che nei giorni frae Sanpotrebbe verificarsi un abmento delle temperature. Le ultime ...

