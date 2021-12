Lazio in zona gialla? Zingaretti: “Probabilmente sarà così” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dalla mezzanotte di oggi, nel Lazio, è scattato l’obbligo di mascherine anche all’aperto. Chi verrà scoperto senza dovrà pagare una multa fino a 400 euro. L’ordinanza, unita alla decisione di annullare i grandi eventi in vista del Capodanno – come il concertone di Piazza del Popolo -, ha l’obiettivo di limitare i contagi nella Regione. Ma potrebbe non bastare. Il Lazio, infatti, rischia di passare in zona gialla a ridosso di Capodanno. A confermarlo è il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, nel corso della visita al centro vaccinale pediatrico del museo dei bambini ‘Explora’ in compagnia del commissario straordinario all’emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, e l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. “Dipende dai comportamenti delle persone. I flussi Probabilmente ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dalla mezzanotte di oggi, nel, è scattato l’obbligo di mascherine anche all’aperto. Chi verrà scoperto senza dovrà pagare una multa fino a 400 euro. L’ordinanza, unita alla decisione di annullare i grandi eventi in vista del Capodanno – come il concertone di Piazza del Popolo -, ha l’obiettivo di limitare i contagi nella Regione. Ma potrebbe non bastare. Il, infatti, rischia di passare ina ridosso di Capodanno. A confermarlo è il presidente della Regione, Nicola, nel corso della visita al centro vaccinale pediatrico del museo dei bambini ‘Explora’ in compagnia del commissario straordinario all’emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, e l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. “Dipende dai comportamenti delle persone. I flussi...

