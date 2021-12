Lancio moda capelli 2022: Guido Palau è l’ispirazione per rompere i confini (Di giovedì 23 dicembre 2021) Life&People.it Guido Palau è uno dei pochi eletti nella moda ad aver raggiunto lo status di mononome; i suoi hairstyling decisamente inconsueti e innovativi, pubblicati nel suo nuovo libro #HairTests, definiscono il Lancio moda capelli del 2022. Il libro, uscito i primi di dicembre è uno sketchbook di idee e un’affascinante testimonianza del potere trasformativo dei capelli E’ una raccolta di ritratti scattati con l’iPhone da Palau, dal backstage delle sfilate. Fotografie semplici, nate con l’unico obiettivo di catturare l’arte delle acconciature di Palau, che si è fatto un nome con le icone della moda degli anni ’90 come Naomi Campbell, Linda Evangelista e Tatjana Patitz. L’hairstylist ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 23 dicembre 2021) Life&People.itè uno dei pochi eletti nellaad aver raggiunto lo status di mononome; i suoi hairstyling decisamente inconsueti e innovativi, pubblicati nel suo nuovo libro #HairTests, definiscono ildel. Il libro, uscito i primi di dicembre è uno sketchbook di idee e un’affascinante testimonianza del potere trasformativo deiE’ una raccolta di ritratti scattati con l’iPhone da, dal backstage delle sfilate. Fotografie semplici, nate con l’unico obiettivo di catturare l’arte delle acconciature di, che si è fatto un nome con le icone delladegli anni ’90 come Naomi Campbell, Linda Evangelista e Tatjana Patitz. L’hairstylist ...

