Gli americani si fidano meno di Apple e più di Google e Amazon

Secondo il nuovo sondaggio del Washington Post sottoposto agli americani, questi ultimi si fidano meno di Apple e più di Google e Amazon. Le percentuali sono sono distanti tra loro, ma evidenziano un dato importante: Apple sta perdendo territorio?

LEGGI ANCHE > Apple ritarderà ancora il ritorno al lavoro in presenza (e nel frattempo dà 1000 dollari a tutti)

Apple meno favorita di Google e Amazon: il sondaggio agli americani

I risultati mostrano che il 44% degli intervistati si fida di Apple, contro il 48% di Google e il 53% di Amazon. Il sondaggio ha riguardato la percezione che i consumatori hanno sulle aziende a ...

