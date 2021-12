Esplosione in un garage a Carpi, un morto e un ferito grave (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tragedia a Fossoli di Carpi, nel Modenese. Un incendio - pare con annessa Esplosione - si è sviluppato nel garage di un'abitazione. Un giovane è morto e un altro uomo è rimasto gravemente ferito. Secondo quanto appreso, tra le 20 e le 21 le due persone coinvolte stavano lavorando su un'auto, quando una scintilla sarebbe finita su una tanica di benzina, scatenando le fiamme. Sul posto anche l'elisoccorso, insieme ai vigili del fuoco. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tragedia a Fossoli di, nel Modenese. Un incendio - pare con annessa- si è sviluppato neldi un'abitazione. Un giovane èe un altro uomo è rimastomente. Secondo quanto appreso, tra le 20 e le 21 le due persone coinvolte stavano lavorando su un'auto, quando una scintilla sarebbe finita su una tanica di benzina, scatenando le fiamme. Sul posto anche l'elisoccorso, insieme ai vigili del fuoco.

