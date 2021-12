Dopo due anni di pandemia, il solco tra verità e messa in scena si fa più profondo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Alla vigilia di Natale di due anni fa si discuteva su un nuovo virus scoperto in Cina di cui i giornali avevano cominciato a parlare. Qualcuno, già allora, parlava di “infodemia”. Qualcun altro, soprattutto se aveva letto Spillover di David Quammen, era preoccupato. Che quel futuro arrivasse davvero, però, era inimmaginabile per entrambi. Qualcosa di cui si poteva ridere o avere paura, ma che rimaneva acquattato nelle regioni del possibile. Oggi che quel futuro è arrivato ed è addirittura passato, sembra essersi inchiodato a un presente che a ogni Natale si ripresenta imperterrito e identico a sé, pur con qualche lieve variante medica e mediatica. E’ cambiata la lettera greca che marchia la mutazione del virus in carica. E sono cambiati i virologi, non tanto i loro nomi e le loro facce, identiche, ma loro vanità televisiva, ormai incontrollabile al punto da farli ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 dicembre 2021) Alla vigilia di Natale di duefa si discuteva su un nuovo virus scoperto in Cina di cui i giornali avevano cominciato a parlare. Qualcuno, già allora, parlava di “infodemia”. Qualcun altro, soprattutto se aveva letto Spillover di David Quammen, era preoccupato. Che quel futuro arrivasse davvero, però, era inimmaginabile per entrambi. Qualcosa di cui si poteva ridere o avere paura, ma che rimaneva acquattato nelle regioni del possibile. Oggi che quel futuro è arrivato ed è addirittura passato, sembra essersi inchiodato a un presente che a ogni Natale si ripresenta imperterrito e identico a sé, pur con qualche lieve variante medica e mediatica. E’ cambiata la lettera greca che marchia la mutazione del virus in carica. E sono cambiati i virologi, non tanto i loro nomi e le loro facce, identiche, ma loro vanità televisiva, ormai incontrollabile al punto da farli ...

