Coppia sposata da più di 50 anni muore abbracciata dopo che un tornado ne colpisce la casa – riposate in pace

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Due coniugi del Kentucky sposati da più di 50sono morti uno nelle braccia dell’altra nel devastanteche si è abbattuto sullo stato. In seguito ai variche si sono fatti strada attraverso Missouri, Illinois, Tennessee, Kentucky e Arkansas, sono insorte innumerevoli storie. A inizio settimana il numero di vittime certo era di 74, compresi 12 bambini, ma destinato a salire mentre i soccorritori erano ancora all’opera. Billy e Judy Miller, sposati da più di 50, sono morti a causa di unche ha colpito la loroin Kentucky. "Their love was so deep for each other, we knew they wouldn't be able to survive without each other," said Serenity Miller, granddaughter of Billy and Judy Miller. https://t.co/qFqT3Eyjpo— WHAS11 News (@WHAS11) December ...