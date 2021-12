Carolyn Smith: “Arisa non era la migliore, è arrivata terrorizzata” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Quest’anno la polemica prosegue anche dopo Ballando con le Stelle. Più che altro è un vero giudizio e a darlo è la più competente tra tutto il cast del programma: Carolyn Smith. In un’intervista a Oggi Carolyn Smith ha detto la sua sulla vittoria di Arisa. Alla cantante è toccata la coppa più pesante ma molti pensano che non l’abbia meritata. La presidente della giuria lo dice chiaramente: “Arisa non era la più brava” perché non solo c’erano altri concorrenti che ballavano meglio di lei in finale ma anche il suo percorso non è stato il migliore. Arisa non è cresciuta come ballerina, ha vinto Ballando per altri motivi, importanti anche questi ma lontani dal programma. Carolyn Smith sulla vittoria di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 23 dicembre 2021) Quest’anno la polemica prosegue anche dopo Ballando con le Stelle. Più che altro è un vero giudizio e a darlo è la più competente tra tutto il cast del programma:. In un’intervista a Oggiha detto la sua sulla vittoria di. Alla cantante è toccata la coppa più pesante ma molti pensano che non l’abbia meritata. La presidente della giuria lo dice chiaramente: “non era la più brava” perché non solo c’erano altri concorrenti che ballavano meglio di lei in finale ma anche il suo percorso non è stato ilnon è cresciuta come ballerina, ha vinto Ballando per altri motivi, importanti anche questi ma lontani dal programma.sulla vittoria di ...

Advertising

Gigithebeast1 : RT @VolpeReal: #chilhavisto Ivan Zazzaroni: 8 Fabio Canino: 8 Carolyn Smith: 9 Selvaggia Lucarelli: 9 Giglielmo Mariotto: 10 Per un total… - eVe_DlX : RT @VolpeReal: #chilhavisto Ivan Zazzaroni: 8 Fabio Canino: 8 Carolyn Smith: 9 Selvaggia Lucarelli: 9 Giglielmo Ma… - Biagio71To : RT @VolpeReal: #chilhavisto Ivan Zazzaroni: 8 Fabio Canino: 8 Carolyn Smith: 9 Selvaggia Lucarelli: 9 Giglielmo Mariotto: 10 Per un total… - GabriMazzon : RT @VolpeReal: #chilhavisto Ivan Zazzaroni: 8 Fabio Canino: 8 Carolyn Smith: 9 Selvaggia Lucarelli: 9 Giglielmo Mariotto: 10 Per un total… - Sfigatto : RT @VolpeReal: #chilhavisto Ivan Zazzaroni: 8 Fabio Canino: 8 Carolyn Smith: 9 Selvaggia Lucarelli: 9 Giglielmo Mariotto: 10 Per un total… -