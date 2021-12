Calcio: Inter, Dimarco rinnova fino al 2026 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Milano, 23 dic. – (Adnkronos) – Ora è ufficiale: Federico Dimarco ha rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2026. Lo annuncia il club nerazzurro con una nota: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Federico Dimarco: il difensore classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2026”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Milano, 23 dic. – (Adnkronos) – Ora è ufficiale: Federicohato il suo contratto con l’al 30 giugno. Lo annuncia il club nerazzurro con una nota: “FCnazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Federico: il difensore classe 1997 sarà nerazzurroal 30 giugno”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

