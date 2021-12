“Amputata per uno stupido errore”. Dall’estetista finisce in tragedia, Clara perde una gamba (Di giovedì 23 dicembre 2021) Oltre un milione e mezzo di risarcimento. Questa la somma che un salone di bellezza ha dovuto sborsare a una donna che dopo aver fatto la pedicure ha dovuto subite l’amputazione della gamba. Clara Shellman si era recata nel centro bellezza per un semplice trattamento ai piedi, ma qualcosa è andato storto e dopo qualche mese, nonostante mirate terapie mediche, la donna è stata sottoposta a un intervento per amputare parte della gamba, precisamente sotto al ginocchio. L’accordo tra Clara Shellman e i proprietari del salone di bellezza è arrivato dopo due anni di battaglie in tribunale. Lo studio legale Morgan & Morgan, che assiste la donna, ha spiegato: “Nel scegliere questo salone, la signora Shellman aveva una ragionevole aspettativa che i professionisti che lavoravano lì mantenessero i loro strumenti ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021) Oltre un milione e mezzo di risarcimento. Questa la somma che un salone di bellezza ha dovuto sborsare a una donna che dopo aver fatto la pedicure ha dovuto subite l’amputazione dellaShellman si era recata nel centro bellezza per un semplice trattamento ai piedi, ma qualcosa è andato storto e dopo qualche mese, nonostante mirate terapie mediche, la donna è stata sottoposta a un intervento per amputare parte della, precisamente sotto al ginocchio. L’accordo traShellman e i proprietari del salone di bellezza è arrivato dopo due anni di battaglie in tribunale. Lo studio legale Morgan & Morgan, che assiste la donna, ha spiegato: “Nel scegliere questo salone, la signora Shellman aveva una ragionevole aspettativa che i professionisti che lavoravano lì mantenessero i loro strumenti ...

