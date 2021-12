Usca, ore di fila in attesa dei tamponi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa lunga fila che torna a registrarsi davanti alla sede del’Usca di Salerno conferma più dei numeri l’incremento di casi positivi che anche il Comune capoluogo sta registrando in queste ore. Di giorno in giorno, di ora in ora, cresce l’attesa davanti all’unità dell’Asl, situata nella parte orientale di Salerno, nell’area ex Pip Nautico, dove vengono effettuati i tamponi per certificare la positività al Covid. Ore di ansia ed attesa per i salernitani in fila in attesa di poter effettuare il tampone, che è un passaggio obbligatorio previsto per i contatti di casi positivi e necessario anche per certificare la fine della quarantena. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa lungache torna a registrarsi davanti alla sede del’di Salerno conferma più dei numeri l’incremento di casi positivi che anche il Comune capoluogo sta registrando in queste ore. Di giorno in giorno, di ora in ora, cresce l’davanti all’unità dell’Asl, situata nella parte orientale di Salerno, nell’area ex Pip Nautico, dove vengono effettuati iper certificare la positività al Covid. Ore di ansia edper i salernitani inindi poter effettuare il tampone, che è un passaggio obbligatorio previsto per i contatti di casi positivi e necessario anche per certificare la fine della quarantena. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Usca, ore di fila in attesa dei tamponi ** - mamflo86 : @sfvz2 @Siux80 @stanzaselvaggia @c_fabbretti È anche vero che la mia compagna è USCA, quindi 12 ore al giorno tampo… - ciaoamoroso : Io e l'usca diventeremo amici nel giro di 72 ore mi hanno chiamato 3 volte?? - corrierefirenze : Nessuno mi chiede se sono sintomatica né come sto fino alla domenica sera quando, alle 19, mi telefonano gli operat… - FrancyontheMoon : @silvichiare @errabonda20 numero verde sempre occupato, per ore. L'usca interviene dopo segnalazione da parte del m… -