Una pila di cataloghi, un "pop-up shop" allestito in una delle stanze del castello e la regina Elisabetta è pronta a scegliere i suoi regali natalizi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) I sorrisi della regina Elisabetta guarda le foto La scelta dei doni natalizi per ogni Royal grande e piccolo, gli amici più intimi, i dignitari e i membri del suo staff più importanti inizia già nei primi mesi dell’estate, quando la regina Elisabetta esamina l’elenco di oltre 600 destinatari stilato dal suo segretario privato, Sir Edward Young. Ma per la sovrana non si prevedono visite stressanti nei negozi del centro cittadino, né lunghe sedute di shopping online: i grandi magazzini vanno semplicemente da lei. ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 22 dicembre 2021) I sorrisi dellaguarda le foto La scelta dei doniper ogni Royal grande e piccolo, gli amici più intimi, i dignitari e i membri del suo staff più importanti inizia già nei primi mesi dell’estate, quando laesamina l’elenco di oltre 600 destinatari stilato dal suo segretario privato, Sir Edward Young. Ma per la sovrana non si prevedono visite stressanti nei negozi del centro cittadino, né lunghe sedute diping online: i grandi magazzini vanno semplicemente da lei. ...

