Spal, Tacopina: "Non giocheremo le prossime due gare, ho deciso io" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFerrara – In attesa delle decisioni della Lega, arrivano le dichiarazioni del presidente della Spal, Joe Tacopina, e hanno un effetto dirompente. Dopo l'aumento dei contagi in casa ferrarese, sarebbero circa venti i positivi nel gruppo squadra, il numero uno degli estensi annuncia la decisione della società. Il presidente ha infatti dichiarato che la sua squadra non scenderà in campo contro Benevento e Pisa, due gare che la formazione di Clotet dovrebbe disputare in casa il 26 e il 29 dicembre. "Non abbiamo ancora ricevuto nessuna comunicazione ufficiale dall'Ausl per il rinvio delle prossime partite, ma ho già deciso io", ha dichiarat Tacopina al portale estense.com, "qualsiasi siano le indicazioni che arriveranno, non lascerò giocare i ragazzi.

