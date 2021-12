Sassuolo Bologna 0-2 LIVE: inizio secondo tempo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Allo stadio Mapei, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Sassuolo e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Mapei, Sassuolo e Bologna si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sassuolo Bologna 0-2 MOVIOLA 7? Palo Scamacca – Primo squillo del Sassuolo. Destro in diagonale di Scamacca: leggera deviazione di Skorupski e palla sul palo. 9? Occasione Frattesi – Strappo del centrocampista che salta Dominguez, rientra sul destro e calcia: tiro potente ma centrale, Skorupski respinge con i pugni. 15? Occasione Orsolini – Lancio in profondità per l’attaccante classe ’97 che viene servito in area, controlla e calcia malamente ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Allo stadio Mapei, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Mapei,si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-2 MOVIOLA 7? Palo Scamacca – Primo squillo del. Destro in diagonale di Scamacca: leggera deviazione di Skorupski e palla sul palo. 9? Occasione Frattesi – Strappo del centrocampista che salta Dominguez, rientra sul destro e calcia: tiro potente ma centrale, Skorupski respinge con i pugni. 15? Occasione Orsolini – Lancio in profondità per l’attaccante classe ’97 che viene servito in area, controlla e calcia malamente ...

Advertising

DrZags_ : Gool da Lazio! #Venezia 1 x 2 #Lazio • 2º Tempo #Sassuolo 0 x 2 #Bologna • 2º Tempo - Oddseliten : RT @christianokv: ??????LIVE: 0-2 47' Sassuolo v Bologna Sassuolo -0.5 AH (0-2) @ 2.20 5 units at Bet365 @Oddseliten - sportli26181512 : Bologna, Barrow in panchina, spazio a Orsolini. Novità in difesa nel derby col Sassuolo: Bologna, Barrow in panchin… - TexOregonian : Bologna are pouring it on Sassuolo atm - Riky29_ : @gigibet365 Il Bologna sta giocando solo nella metà campo del Sassuolo direi che sia improbabile se non impossibile un suo gol -