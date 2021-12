Green pass ridotto, l’Ue avverte: “Durata di 9 mesi è vincolante” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Bruxelles, 22 dic – Mentre il governo lavora alla stretta di Natale, la Commissione europea fa presente “il periodo vincolante di 9 mesi” di validità del Green pass per i viaggi nell’Ue. E le disposizioni in merito devono quindi essere “coordinate”. Insomma, sebbene l’esecutivo Draghi stia valutando di tagliare la Durata della certificazione verde – forse a 5 mesi – per costringere tutti alla terza dose di vaccino, per spostarsi nell’Ue la validità deve restare quella stabilita. Durata Green pass, Ue: “Periodo vincolante di 9 mesi per i viaggi” “La Commissione Ue ha adottato norme relative al certificato digitale Covid, stabilendo un periodo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Bruxelles, 22 dic – Mentre il governo lavora alla stretta di Natale, la Commissione europea fa presente “il periododi 9” di validità delper i viaggi nel. E le disposizioni in merito devono quindi essere “coordinate”. Insomma, sebbene l’esecutivo Draghi stia valutando di tagliare ladella certificazione verde – forse a 5– per costringere tutti alla terza dose di vaccino, per spostarsi nella validità deve restare quella stabilita., Ue: “Periododi 9per i viaggi” “La Commissione Ue ha adottato norme relative al certificato digitale Covid, stabilendo un periodo ...

