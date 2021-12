Ecco perché Draghi non vuole andare al Quirinale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic – “Sono un nonno al servizio delle istituzioni“: così Mario Draghi oggi alla conferenza stampa di fine anno. Il premier ha risposto alle domande dei giornalisti e ha dribblato tutte quelle sul suo futuro, soprattutto quelle relative a una sua possibile candidatura per il Quirinale. “E’ il Parlamento a decidere la vita del governo. I miei destini personali non contano, sono al servizio delle istituzioni“, ha chiarito l’ex numero uno della Bce. Draghi dribbla le domande sul suo futuro (magari al Quirinale) Insomma, Draghi oggi ha riscoperto come per incanto la centralità del Parlamento, finora puntualmente bypassato. Proprio oggi che gli chiedevano della battaglia per il Colle e di quali fossero le sue intenzioni. Lui si è schermito con un “l’importante è vivere il presente e farlo al ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic – “Sono un nonno al servizio delle istituzioni“: così Mariooggi alla conferenza stampa di fine anno. Il premier ha risposto alle domande dei giornalisti e ha dribblato tutte quelle sul suo futuro, soprattutto quelle relative a una sua possibile candidatura per il. “E’ il Parlamento a decidere la vita del governo. I miei destini personali non contano, sono al servizio delle istituzioni“, ha chiarito l’ex numero uno della Bce.dribbla le domande sul suo futuro (magari al) Insomma,oggi ha riscoperto come per incanto la centralità del Parlamento, finora puntualmente bypassato. Proprio oggi che gli chiedevano della battaglia per il Colle e di quali fossero le sue intenzioni. Lui si è schermito con un “l’importante è vivere il presente e farlo al ...

