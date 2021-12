Draghi,Mattarella esempio,ruolo con fermezza e dolcezza (Di mercoledì 22 dicembre 2021) "Credo che il messaggio a Mattarella debba essere di affetto, è quello che provano per prima cosa tutti gli italiani, ha svolto splendidamente il ruolo ma l'ha fatto con dolcezza e fermezza, ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) "Credo che il messaggio adebba essere di affetto, è quello che provano per prima cosa tutti gli italiani, ha svolto splendidamente ilma l'ha fatto con, ha ...

Advertising

elio_vito : Renzi non riconosce i suoi errori e le sue sconfitte e cerca di prendersi meriti che non ha. L’incarico a Draghi di… - fattoquotidiano : La lettera dei ricercatori a Mattarella e Draghi: “Non siano finanziati i progetti Eni per la cattura di Co2 sui fo… - Lucyaglam : RT @Gigadesires: #Draghi: 'Il greenpass è garanzia di ritrovarsi tra persone non contagiose'. #Mattarella: 'Vi lascio un Paese unito'. Le… - monicaguerzoni : Insomma, il #governo ha fatto i compiti a casa e #Draghi, se il Parlamento lo vorrà, è pronto a raccogliere l’ered… - ELENAGORINI2 : RT @MilkoSichinolfi: Draghi: 'Mattarella è l'esempio di Presidente della Repubblica'. Condivido !!! #NoQUIRISILVIO #conferenzastampa -