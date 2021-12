Covid, balzo dei contagi n Abruzzo, oggi i positivi sono stati 632, con 3 decessi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L'Aquila - sono 632 (di età compresa tra 1 e 94 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 94322. Il totale è inferiore in seguito a riallineamenti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (di età compresa tra 72 e 99 anni, due in provincia di Chieti e uno in provincia di Pescara) e sale a 2626. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 84353 dimessi/guariti (+359 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 7343* (+269 rispetto a ieri). *(nel totale sono ricompresi anche 994 casi ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L'Aquila -632 (di età compresa tra 1 e 94 anni) i nuovi casialregistratiin, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 94322. Il totale è inferiore in seguito a riallineamenti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (di età compresa tra 72 e 99 anni, due in provincia di Chieti e uno in provincia di Pescara) e sale a 2626. Nel numero dei casicompresi anche 84353 dimessi/guariti (+359 rispetto a ieri). Gli attualmentein(calcolati sottraendo al totale dei, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti)7343* (+269 rispetto a ieri). *(nel totalericompresi anche 994 casi ...

Advertising

Adnkronos : Covid in Italia, Sestili: “Balzo contagi è effetto #Omicron”. #notizie - AnsaSardegna : >ANSA-IL-PUNTO/COVID: Green pass a feste casa in paese sardo. Salgono a 5 i casi Omicron nell'Isola e balzo dei con… - messina_oggi : Covid, nuovi casi oltre quota 36mila e 146 decessiROMA (ITALPRESS) - Ancora un nuovo balzo dei contagi in Italia da… - Deiana_Luca9 : RT @Adnkronos: Covid in Italia, Sestili: “Balzo contagi è effetto #Omicron”. #notizie - Eib63 : RT @AnsaAbruzzo: Covid: balzo casi Abruzzo, +632, mai costì tanti da febbraio -