"Cos'è successo ai colleghi, un mese dopo". Crisanti choc, il vaccino non protegge? Sconvolgente: impotenti verso il tracollo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) "Un segnale preoccupante". Andrea Crisanti guarda con poco ottimismo alla "lezione" di Israele, da molti ritenuto il paese-simbolo per efficacia nella lotta al Covid che ha già lanciato la campagna per la quarta dose di vaccino agli ove 60 e agli operatori sanitari, mentre il resto del Mondo è alle prese con l'avvio della terza dose. Proprio questa corsa allo "scudo anti-virus", spiega il direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'Università di Padova all'agenzia Adnkronos Salute, evidenzia le difficoltà del mondo scientifico e politico nell'arginare la nuova ondata di contagi. Più che un segnale di forza, insomma, la decisione di Israele sarebbe una inquietante dimostrazione di impotenza. Per Crisanti, l'esperto che aveva guidato la task Force del governatore del Veneto Luca Zaia durante la primissima ondata di contagi in ...

