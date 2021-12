Conte attacca la UEFA | “Sconfitta a tavolino decisione inspiegabile” | VIDEO

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Antonioha parlato delladel suo Tottenham in Conference League

Il tecnico italiano del Tottenham, Antonio, commenta la sconfitta a tavolino contro il Rennes che di fatto ha sancito l'eliminazione dalla Conference League per la suq squadraAntonionon ci sta. Il suo Tottenham è pronto a fare ricorso dopo lo 0 - 3 a tavolino contro il Rennes, che ha determinato l'eliminazione degli Spurs dalla Uefa Conference League 2021/2022 . Questo il ...Qualificazione agli ottavi di finale di Champions League e titolo d’inverno centrato con una giornata d’anticipo. Certo, non si tratta di trofei da riporre in bacheca, ma sicuramente questi primi obie ...Tottenham escluso dalla Conference League, il commento di Conte. Intervenuto in conferenza stampa in vista dell’impegno contro il West Ham, Antonio Conte ha commentato così la decisione della UEFA: “N ...