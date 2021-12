Case e concessionarie - Un rapporto sempre meno stretto

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Quando si parla di futuro dell'auto spesso si fa riferimento alle grandi sfide affrontate dai costruttori. In realtà ad andare incontro a problematiche di vario genere è l'intera filiera dell'auto, tra cui anche la distribuzione, alle prese già oggi con il deterioramento di uncon ledestinato a mutare in profondità a causa di pressioni sia interne sia esterne. Non è un caso, dunque, l'allarme lanciato dal presidente di Federauto, Adolfo De Stefani Cosentino: "La maggioranza delleautomobilistiche intende entrare nel mercato B2C rivolgendosi al cliente finale attraverso la vendita online. In questo modo lemetteranno fuori gioco i distributori, quindi i concessionari, per poi acquisire il controllo della domanda. Ciò comporterà un incremento dei prezzi, con una conseguente spinta inflattiva, e ...