Calcio | l' Inter piega di misura il Toro | Samp riprende la Roma

Advertising

Gazzetta_it : Inchiesta #Inter: nel mirino operazioni senza passaggi di denaro - SkySport : Inter, Calhanoglu: 'Mesi difficili dopo l'addio al Milan, nessuno ha spiegato il motivo' #SkySport #Inter… - Gazzetta_it : L’Inter cerca le occasioni scudetto: ecco le strategie e tutti i nomi per rinforzarsi #mercato - zazoomblog : Calcio:Inter;Inzaghi vittoria importante ora ricarichiamoci - #Calcio:Inter;Inzaghi #vittoria - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Inter-Perisic, a febbraio si parlerà del rinnovo, Newcastle alla finestra -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Inter

La Lega di Serie A ha ufficializzato l'orario di inizio e altri dettagli relativi alla Supercoppa Italiana , che si contenderannoe Juventus , mercoledì 12 gennaio alle 21 allo stadio Meazza. Le due squadre si sono già incrociate in questa stagione, sempre in casa dei nerazzurri, con l'incontro che è terminato sull'1 - 1. ...e Juventus , rispettivamente le vincitrici di scudetto e Coppa Italia 2020/2021, si sfideranno nella finale secca di San Siro il prossimo 12 gennaio . Lo ha fatto sapere la Legacon un ...C'è la data della Supercoppa italiana. Inter e Juventus, rispettivamente le vincitrici di scudetto e Coppa Italia 2020/2021, si sfideranno nella finale secca di San Siro il prossimo ...Come da regolamento sono previsti tempi regolamentari ed eventuali rigori in caso di perdurante parità fra le due squadre La Lega calcio di Serie A ha ufficializzato con un comunicato che la finale de ...