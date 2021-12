Bianchi e Draghi: "Non allungheremo le vacanze scolastiche di Natale". (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “L’allungamento vacanze natalizie è una misura sbagliata. La scuola è il comparto che con più prontezza ha risposto all’invito alla vaccinazione. C’è una risposta da dare al Covid che è, appunto, la vaccinazione. I positivi nelle scuole sono sotto allo 0,50%, le classi in quarantena sono 10 mila su 400 mila il problema è cosa avviene fuori dalla scuola”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi a Unomattina. “La nostra idea di fondo per la scuola è la presenza e la risposta sono i vaccini. Il vero strumento per evitare il ritorno alle quarantene è la vaccinazione”. Per quanto riguarda la proposta di Green pass a scuola “ne discuteremo domani mattina con tutti i ministri” in cabina di regia, “la proposta dei sindaci ha trovato opposizione ampia, ne discuteremo serenamente”. Certo, ragiona Bianchi, “un conto sono i ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “L’allungamentonatalizie è una misura sbagliata. La scuola è il comparto che con più prontezza ha risposto all’invito alla vaccinazione. C’è una risposta da dare al Covid che è, appunto, la vaccinazione. I positivi nelle scuole sono sotto allo 0,50%, le classi in quarantena sono 10 mila su 400 mila il problema è cosa avviene fuori dalla scuola”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizioa Unomattina. “La nostra idea di fondo per la scuola è la presenza e la risposta sono i vaccini. Il vero strumento per evitare il ritorno alle quarantene è la vaccinazione”. Per quanto riguarda la proposta di Green pass a scuola “ne discuteremo domani mattina con tutti i ministri” in cabina di regia, “la proposta dei sindaci ha trovato opposizione ampia, ne discuteremo serenamente”. Certo, ragiona, “un conto sono i ...

