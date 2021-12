Advertising

Ale_De_Chirico : Ancora 268 letti da occupare e poi scatterà la 'zona gialla' -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora 268

ilGiornale.it

TOSCANA " In Toscana sono 319.615 i casi di positività al Coronavirus, 1.316 in più rispetto a ieri (1.confermati con tampone molecolare e 48 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 293....della Pro Loco di Francavilla Fontana - afferma l'artista - L'idea e il titolo di questa opera nascono dal voler inviare un messaggio positivo nonostante il periodo pandemico che stiamo...Altri 270 posti da occupare e poi scatta la zona gialla. È questo il margine rimasto alla Lombardia per evitare l'incremento delle restrizioni: per la precisione 268 posti letto ancora liberi nei repa ...Ancora un incidente nella prima serata sulla Statale 268 dei Paesi Vesuviani. Il sinistro si è verificato tra svincolo dell'A30 di Palma Campania e ...