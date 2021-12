Venezia vs Lazio | le quote e i pronostici

(Di martedì 21 dicembre 2021)vs, ecco le scommesse da fare. La quota sul sito di Eurobet per un successo dellaè di 1.75. Un esito GG è dato a 1.65 su Lottomatica. La possibilità che vengano segnati più di 2.5 reti è offerta a 1.72 su Goldbet. Ecco le1×2 sull’incontro:vince @4.70, pareggio@3.80,vince @1.75.si sono affrontate sei volte in Serie A, nell’era dei tre punti a vittoria, per un bilancio di tre successi biancocelesti e due arancioneroverdi (1N); la sfida più recente è un 4-2 a favore dei laziali, nel marzo 2002, con Alberto Zaccheroni in panchina. Ilè rimasto imbattuto in tutte le ultime cinque gare casalinghe contro la ...

Advertising

marcoconterio : ???? Il rapporto tra Maurizio Sarri e Sergej Milinkovic-Savic è ai minimi storici. Il serbo può esser escluso già dal… - tvdellosport : ?? #Lazio, Ciro #Immobile positivo al #COVID19. Salta la sfida col #Venezia #Sportitalia - Agenzia_Ansa : Ciro Immobile positivo al Covid, salterà Venezia-Lazio. L'attaccante ha saltato anche il match di sabato scorso con… - errera_luca : Lazio, Venezia si colora di biancoceleste: il dato sui biglietti venduti - LALAZIOMIA : SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sul Venezia -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Lazio

Inle ambizioni di Sarri - che peraltro ha dovuto anche superare qualche frizione di troppo nello spogliatoio - valgono un '2' a quota 1,83, mentre c'è maggiore equilibrio in Verona - ...ASCOLTA Convocatiper la sfida alla: tre rientri per Zanetti in vista del match contro i biancocelesti Paolo Zanetti, tecnico del, ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per la sfida di ...Tanti tifosi biancocelesti sono pronti a invadere il capoluogo veneto per la partita di domani pomeriggio: ecco quanti biglietti sono stati venduti ...(Teleborsa) - Nel 2020, la produzione nazionale dei rifiuti urbani si attesta a 28,9 milioni di tonnellate, in calo del 3,6% rispetto al 2019 (-1,1 milioni di tonnellate). La diminuzione si registra i ...