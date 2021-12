Tlc | giù i contributi per l’uso delle frequenze Assoprovider esulta | Raggiunto uno storico traguardo

Leggi su ildenaro

(Di martedì 21 dicembre 2021) Un obiettivo fondamentale per gli operatori di prossimità: i provider Internet territoriali godranno di sostanziali riduzioni perlicenziate grazie all’approvazione da parte dell’Italia del Codice europeoComunicazioni Elettroniche, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 207/2021, che entrerà ufficialmente in vigore il 24 dicembre. Parliamo di riduzioni deiperlicenziate punto-punto che vanno dal 50 al 70%, specie nelle fasce ditra i 10 ed i 20 GHz., che raggruppa oltre 250 operatori di prossimità. L’associazione negli anni si è battuta contro una “distorsione del mercato” che ...