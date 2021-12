The Batman è un film standalone, ma Robert Pattinson vorrebbe proseguire la storia in altri due capitoli (Di martedì 21 dicembre 2021) Robert Pattinson avrebbe espresso il desiderio di proseguire la storia di The Batman in altri due capitoli e ha già un'idea della direzione da far intraprendere al suo Bruce Wayne. Il Cavaliere Oscuro sta per fare ritorno sul grande schermo. dopo aver fatto parte di trame più vaste, la natura di pellicola standalone di The Batman è stata più volte ribadita, ma il suo protagonista Robert Pattinson vorrebbe proseguire la storia del suo personaggio in altri due capitoli e ha già un'idea della direzione da prendere. Parlando del futuro del franchise, il produttore di The Batman Dylan Clark ha dichiarato a ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 dicembre 2021)avrebbe espresso il desiderio diladi Theinduee ha già un'idea della direzione da far intraprendere al suo Bruce Wayne. Il Cavaliere Oscuro sta per fare ritorno sul grande schermo. dopo aver fatto parte di trame più vaste, la natura di pellicoladi Theè stata più volte ribadita, ma il suo protagonistaladel suo personaggio induee ha già un'idea della direzione da prendere. Parlando del futuro del franchise, il produttore di TheDylan Clark ha dichiarato a ...

The Batman è un film standalone, ma Robert Pattinson vorrebbe proseguire la storia in altri due capitoli Il Cavaliere Oscuro sta per fare ritorno sul grande schermo. dopo aver fatto parte di trame più vaste, la natura di pellicola standalone di The Batman è stata più volte ribadita, ma il suo protagonista Robert Pattinson vorrebbe proseguire la storia del suo personaggio in altri due capitoli e ha già un'idea della direzione da prendere. ...

Il Cavaliere Oscuro sotto la pioggia nel motion poster di The Batman • Universal Movies Universal Movies The Batman è un film standalone, ma Robert Pattinson vorrebbe proseguire la storia in altri due capitoli Robert Pattinson avrebbe espresso il desiderio di proseguire la storia di The Batman in altri due capitoli e ha già un'idea della direzione da far intraprendere al suo Bruce Wayne. Il Cavaliere Oscuro ...

Robert Pattinson ha rivelato che il suo Bruce Wayne di The Batman è ispirato a Kurt Cobain Che il Bruce Wayne interpretato da Robert Pattinson nel prossimo film di Batman fosse particolarmente oscuro e tormentato era ormai chiaro, detto questo però nessuno si sarebbe mai immaginato che per ...

