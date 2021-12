Stefano Pioli prima di Empoli-Milan: “Ibrahimovic non ci sarà…” (Di martedì 21 dicembre 2021) Dopo le numerose polemiche arrivate dopo il triplice fischio finale di Milan-Napoli, l’allenatore dei rossoneri Stefano Pioli ha parlato della prossima, importante, sfida in Serie A di Empoli contro la rivelazione attuale di questo campionato guidata da Aurelio Andreazzoli. Stefano Pioli torna sulle polemiche di Napoli: “Regola applicata male…” Ecco le parole in conferenza stampa dell’allenatore del Milan: Cosa ne pensa delle parole di Sacchi, che ha detto di non vedere più quel Milan che stupiva tutti? “Ascolto e leggo tante cose, alcune corrette, altre ci aiutano a fare meglio e la frase di Arrigo può essere così. Col Liverpool e Udinese la squadra non mi è piaciuta, mentre con il Napoli la risposta c’è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) Dopo le numerose polemiche arrivate dopo il triplice fischio finale di-Napoli, l’allenatore dei rossoneriha parlato della prossima, importante, sfida in Serie A dicontro la rivelazione attuale di questo campionato guidata da Aurelio Andreazzoli.torna sulle polemiche di Napoli: “Regola applicata male…” Ecco le parole in conferenza stampa dell’allenatore del: Cosa ne pensa delle parole di Sacchi, che ha detto di non vedere più quelche stupiva tutti? “Ascolto e leggo tante cose, alcune corrette, altre ci aiutano a fare meglio e la frase di Arrigo può essere così. Col Liverpool e Udinese la squadra non mi è piaciuta, mentre con il Napoli la risposta c’è ...

