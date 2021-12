Restrizioni in Germania per evitare il lockdown: dal 28 dicembre incontri limitati, locali notturni chiusi e stadi senza pubblico (Di martedì 21 dicembre 2021) “Non è tempo per i party di Capodanno”. Con queste parole il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha annunciato in conferenza stampa le nuove Restrizioni per i cittadini dal 28 dicembre, subito dopo le feste di Natale, decise durante l’incontro di oggi pomeriggio tra il governo federale e i rappresentanti dei 16 Länder. Era stato il consiglio del comitato scientifico voluto dallo stesso Scholz a invitare il governo ad intervenire rapidamente per affrontare Omicron. Le misure saranno in vigore da dopo Natale perché – ha spiegato il cancelliere – dopo i giorni di festa del 2020 non si erano registrati drastici aumenti di infezioni: “Sotto le feste ha rilevato Scholz presentando le decisioni”. Per contro ha invitato però tutti i cittadini a farsi testare prima di festeggiare con i parenti e tenere comunque comportamenti prudenziali come portare la maschera ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) “Non è tempo per i party di Capodanno”. Con queste parole il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha annunciato in conferenza stampa le nuoveper i cittadini dal 28, subito dopo le feste di Natale, decise durante l’incontro di oggi pomeriggio tra il governo federale e i rappresentanti dei 16 Länder. Era stato il consiglio del comitato scientifico voluto dallo stesso Scholz a invitare il governo ad intervenire rapidamente per affrontare Omicron. Le misure saranno in vigore da dopo Natale perché – ha spiegato il cancelliere – dopo i giorni di festa del 2020 non si erano registrati drastici aumenti di infezioni: “Sotto le feste ha rilevato Scholz presentando le decisioni”. Per contro ha invitato però tutti i cittadini a farsi testare prima di festeggiare con i parenti e tenere comunque comportamenti prudenziali come portare la maschera ...

