Rapina ad Ounas: individuato un possibile colpevole (Di martedì 21 dicembre 2021) Stando a ciò che riporta il Corriere dello Sport, a Napoli è stato fermato un quarantaquattrenne sospettato di essere l'autore della Rapina a mano armata ai danni di Adam Ounas. Napoli OunasRapina Ounas: trovato il colpevole? Le ricostruzioni video delle telecamere nei pressi dell'abitazione dell'attaccante del Napoli hanno permesso di individuare il possibile colpevole, non nuovo a questo tipo di situazioni. L'uomo, infatti, era in prova ai servizi sociali dopo un'altra condanna per Rapina. Le indagini, svolte dalla Digos e dalla Squadra Mobile di Napoli e coordinate dal pm Antonello Ardituro, stanno iniziando a portare i primi risultati. Pare, tra l'altro, che incredibilmente il criminale non abbia riconosciuto l'attaccante ...

