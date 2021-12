Raffaella Carrà, la sua vita diventa un documentario (Di martedì 21 dicembre 2021) In arrivo un documentario sulla vita di Raffaella Carrà A cinque mesi dalla sua scomparsa, la vita di Raffaella Carrà diventerà un documentario. Il nuovo progetto internazionale di Fremantle è stato fortemente voluto da Andrea Scrosati, Group Coo, Ceo Continental Europe. Nasce da un’idea di Alessandro De Rita, Head of Italian Documentaries. Il documentario ripercorrerà la vita privata e lavorativa dell’icona della cultura pop nel mondo. Trasgressiva e innovativa, la Carrà si è distinta per le sue battaglie, che l’hanno consacrata a simbolo di emancipazione femminile. Indimenticabile lo “scabroso” ballo del Tuca Tuca nel 1971 e l’ombelico scoperto nella sigla di Canzonissima nella stagione 69/70. ... Leggi su zon (Di martedì 21 dicembre 2021) In arrivo unsulladiA cinque mesi dalla sua scomparsa, ladidiventerà un. Il nuovo progetto internazionale di Fremantle è stato fortemente voluto da Andrea Scrosati, Group Coo, Ceo Continental Europe. Nasce da un’idea di Alessandro De Rita, Head of Italian Documentaries. Ilripercorrerà laprivata e lavorativa dell’icona della cultura pop nel mondo. Trasgressiva e innovativa, lasi è distinta per le sue battaglie, che l’hanno consacrata a simbolo di emancipazione femminile. Indimenticabile lo “scabroso” ballo del Tuca Tuca nel 1971 e l’ombelico scoperto nella sigla di Canzonissima nella stagione 69/70. ...

