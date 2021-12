Natale, Sileri: “nessuna restrizione se i dati restano costanti” (Di martedì 21 dicembre 2021) . Intanto in Italia salgono le percentuale delle ospedalizzazioni Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto a Rty 102.5 ha detto: «Se i dati rimarranno questi, non ci sarà bisogno di ulteriori restrizioni, ma dipenderà dai dati di contagi e ricoveri». Poi ha aggiunto: «Sono tranquillo. L’Italia ha fatto passi avanti con Green pass e Super Green pass e abbiamo ancora una pratica quotidiana che ci difende», concludendo che «i tamponi sono molto meglio di una chiusura». #Covid19 – La situazione in Italia al 20 dicembre: https://t.co/9bTOsOiTgh pic.twitter.com/E4Y1gI7NMB — Ministero della Salute (@MinisteroSalute) December 20, 2021 Nella giornata di ieri, i nuovi contagi sono stati 16.230, mentre i decessi 137. Non ancora si conoscono le intenzioni per eventuali restrizioni del Governo per il prossimo ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 dicembre 2021) . Intanto in Italia salgono le percentuale delle ospedalizzazioni Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, intervenuto a Rty 102.5 ha detto: «Se irimarranno questi, non ci sarà bisogno di ulteriori restrizioni, ma dipenderà daidi contagi e ricoveri». Poi ha aggiunto: «Sono tranquillo. L’Italia ha fatto passi avanti con Green pass e Super Green pass e abbiamo ancora una pratica quotidiana che ci difende», concludendo che «i tamponi sono molto meglio di una chiusura». #Covid19 – La situazione in Italia al 20 dicembre: https://t.co/9bTOsOiTgh pic.twitter.com/E4Y1gI7NMB — Ministero della Salute (@MinisteroSalute) December 20, 2021 Nella giornata di ieri, i nuovi contagi sono stati 16.230, mentre i decessi 137. Non ancora si conoscono le intenzioni per eventuali restrizioni del Governo per il prossimo ...

