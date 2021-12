My Hero One’s Justice 2 riceve la valutazione PEGI per Stadia (Di martedì 21 dicembre 2021) Un nuovo gioco ha ricevuto da poche ore la valutazione PEGI per Stadia, che spesso si traduce in un prossimo arrivo del gioco. Questa volta è il turno di My Hero One’s Justice 2, come potete verificare nella pagina ufficiale del sito. Sia ben chiaro, ricevere la valutazione PEGI per una piattaforma non è il segnale automatico di un prossimo rilascio, ma come ci insegna il passato le probabilità sono davvero molto alte. In attesa di ulteriori conferme diamo quindi uno sguardo veloce a uno dei prossimi giochi che potrebbero arrivare su Stadia! La battaglia per la giustizia continua, ma questa volta la sfida si fa più grande, più cattiva e più stravagante in MY Hero One’s ... Leggi su g-stadia (Di martedì 21 dicembre 2021) Un nuovo gioco ha ricevuto da poche ore laper, che spesso si traduce in un prossimo arrivo del gioco. Questa volta è il turno di My2, come potete verificare nella pagina ufficiale del sito. Sia ben chiaro,re laper una piattaforma non è il segnale automatico di un prossimo rilascio, ma come ci insegna il passato le probabilità sono davvero molto alte. In attesa di ulteriori conferme diamo quindi uno sguardo veloce a uno dei prossimi giochi che potrebbero arrivare su! La battaglia per la giustizia continua, ma questa volta la sfida si fa più grande, più cattiva e più stravagante in MY...

