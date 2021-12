Inter | Steven Zhang compie trent’anni | “Complimenti a Inzaghi | avanti così”

(Di martedì 21 dicembre 2021)e nel corso di un brindisi pre-natalizio il presidente dell’, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha tenuto un discorso a tutti i dipendenti nerazzurri, in particolare alla squadra che chiuderà l’anno da campione d’inverno: “Grazie a tutti, insieme abbiamo riportato l’al successo dopo tanti anni. Ci tengo a fare ie alla squadra per il primo posto in classifica., l’è una famiglia. E questa è la strada giusta per toglierci altre soddisfazioni”. SportFace.

Commenta per primo Il presidente dell'Zhang, ha inviato alla squadra il proprio messaggio di auguri per le festività natalizie e si è complimentato per il lavoro finora svolto. 'Non c'è solo la S ad avvicinarli. Trae ...'Avanti così, l'è una famiglia. Grazie a tutti, insieme abbiamo riportato l'al successo dopo tanti anni' . Questo il messaggio dato daZhang al mondo nerazzurro in occasione dello scambio di auguri per il Natale . In collegamento dalla Cina , il presidente dell'...Il presidente nerazzurro ha parlato alla squadra in una conference call, facendo il bilancio su questo 2021 in cui i nerazzurri hanno fatto benissimo ...Steven Zhang si complimenta con il tecnico piacentino per l'ottimo lavoro svolto nei primi mesi del dopo-Conte: rinnovo in vista e a gennaio può arrivare il tanto invocato Nahitan Nandez dal Cagliari.