Finte vaccinazioni in cambio di 400 euro a Palermo | fermate tre persone | c' è anche Filippo Accetta | leader dei no vax

Advertising

ilmessaggeroit : Finte vaccinazioni in cambio di 400 euro a Palermo, fermate tre persone: c'è anche Filippo Accetta, leader dei no v… - LiveSiciliaPA : Palermo, l’infermiera e le finte vaccinazioni Covid VIDEO - LiveSicilia : Palermo, l’infermiera e le finte vaccinazioni Covid VIDEO - Andreacritico : RT @Radio1Rai: ??#Finte vaccinazioni. La dose iniettata nella garza invece che nel braccio ma il vaccino risultava fatto. Tre le persone arr… - Radio1Rai : ??#Finte vaccinazioni. La dose iniettata nella garza invece che nel braccio ma il vaccino risultava fatto. Tre le pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Finte vaccinazioni

PALERMO - Soldi in cambio di. Anche per il leader 'no vax'. Un'infermiera avrebbe simulato di iniettare le dosi anti Covid all'hub della Fiera del Mediterraneo. È stata fermata insieme ad altre due persone con ...... arrestato perchè accusato di aver effettuatoanti - Covid per far ottenere falsi Green Pass a pazienti no vax . Il sanitario infatti, tramite il suo avvocato Francesco Minutillo ...Sono Filippo Accetta, leader del movimento No Vax, Giuseppe Tomasino e Anna Maria Lo Brano, infermiera che lavora all’ospedale Civico e faceva finta di fare i vaccini nell’hub della Fiera del ...Finte vaccinazioni in cambio di 400 euro: scattano tre arresti. L'infermiera svuotava il vaccino contenuto nella siringa in una garza e poi faceva finta di iniettare la dose. A scoprirlo ...