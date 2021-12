Cosa devo fare se a Natale o a Capodanno entro in contatto con un positivo? (Di martedì 21 dicembre 2021) Mancano davvero pochissimi giorni a Natale, ma il diffondersi dei contagi non fa che aumentare la nostra ansia. I festeggiamenti, infatti, potrebbero saltare in un batter d'occhio, specialmente se abbiamo avuto un contatto stretto con una... Leggi su europa.today (Di martedì 21 dicembre 2021) Mancano davvero pochissimi giorni a, ma il diffondersi dei contagi non fa che aumentare la nostra ansia. I festeggiamenti, infatti, potrebbero saltare in un batter d'occhio, specialmente se abbiamo avuto unstretto con una...

Advertising

chetempochefa : 'Caro Stato.Tu che hai deciso le regole e io le rispetto. Stavolta però ti chiedo di spiegarmi una cosa perché vogl… - prodNGKK : Purtroppo devo dire una cosa scontata perché non so come esprimermi, ma … sono davvero profondi. Non so come altro… - RocchettoT : @Svagaia Piuttosto, come peraltro già fatto, in tempi di magra condivido i croccantini con il mio cane. Almeno non… - belmatte : Si ma io cosa devo fare che non ci sto capendo un cazzo - venmouse : Ma poi la 'naturale resistenza' cosa?? Stiamo ancora dicendo che la donna non debba, di base, provare desiderio ses… -