“Condannato”. Gigi D’Alessio, il figlio Claudio nei guai: “Picchiata e minacciata” (Di martedì 21 dicembre 2021) Condannato a tre mesi e 15 giorni. Questa la sentenza, con pena sospesa dal giudice monocratico Marco Marocchi, ai danni di Claudio D’Alessio. Il figlio del cantautore napoletano Gigi D’Alessio è stato Condannato per lesioni personali e violenza privata, in primo grado, a seguito di una vicenda che risale al 2014. A quel tempo Claudio era fidanzato con Nicole Minetti ed ebbe un diverbio con lei. La discussione a toni alti avrebbe causato la reazione della domestica di casa Halyna Lvkova che chiese di abbassare la voce perché non riusciva a dormire. Claudio D’Alessio, secondo la ricostruzione, avrebbe reagito male e, come si legge nel capo d’imputazione, avrebbe provocato “ematomi, cervicoalgia e stati d’ansia, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 dicembre 2021)a tre mesi e 15 giorni. Questa la sentenza, con pena sospesa dal giudice monocratico Marco Marocchi, ai danni di. Ildel cantautore napoletanoè statoper lesioni personali e violenza privata, in primo grado, a seguito di una vicenda che risale al 2014. A quel tempoera fidanzato con Nicole Minetti ed ebbe un diverbio con lei. La discussione a toni alti avrebbe causato la reazione della domestica di casa Halyna Lvkova che chiese di abbassare la voce perché non riusciva a dormire., secondo la ricostruzione, avrebbe reagito male e, come si legge nel capo d’imputazione, avrebbe provocato “ematomi, cervicoalgia e stati d’ansia, ...

